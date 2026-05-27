Суд взыскал с организаторов подпольного казино в Туле более 4,6 млн рублей

Советский районный суд Тулы рассмотрел иск заместителя прокурора Тульской области к двум местным жителям. Ранее приговором Зареченского районного суда от 21 декабря 2023 года они были признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Суд установил, что за год с лишним осужденные получили доход от подпольной деятельности не менее 4 930 468 рублей. Изъятые в ходе следствия 244 450 рублей уже конфискованы.

Прокурор потребовал взыскать оставшиеся 4 686 018 рублей как доход, полученный преступным путем и легализованный в обход закона, что подрывает экономическую безопасность государства. Суд удовлетворил иск и взыскал эту сумму с ответчиков солидарно. Также с них взыскана госпошлина в бюджет Тулы — 56 802 рубля. Решение не вступило в законную силу.