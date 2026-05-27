Тульские айкидоки завоевали восемь медалей на всероссийском турнире в Москве Фото: Алексей ФОКИН.

24 мая в рамках «Весенней школы» Федерации айкидо России прошел всероссийский турнир по универсальному айкидо, в котором участвовали более 150 спортсменов из 15 регионов.

Тульские айкидоки показали отличные результаты. В одиночном прикладном разряде (Лайт) золото завоевали Кирилл Хромов (мальчики 8–10 лет), Алиса Борисова (девочки 11–13 лет) и Александр Зрожевский (мальчики 11–13 лет). Серебро у Владиславы Шибзуховой, бронза у Каролины Аистовой (обе — девочки 11–13 лет). В разряде (Хард) среди девочек 11–13 лет победила Каролина Аистова, серебро у Алисы Борисовой, бронза у Кирилла Хромова (мальчики 11–13 лет).

Подготовку спортсменов вели тренеры С.В. Абраменков и А.А. Козлов.