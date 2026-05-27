Купил в интернете поддельные права и попался с ними после ДТП житель Ефремова Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

Прокурор Воловского района утвердил обвинительный акт в отношении 57-летнего жителя Ефремова, обвиняемого в приобретении, хранении и использовании поддельного водительского удостоверения. В 2024 году мужчина, не имея прав, заказал через интернет подделку на свое имя. В марте 2026 года на территории Воловского района он стал участником ДТП и предъявил сотрудникам ГИБДД это удостоверение. Инспектор выявил признаки подделки.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Богородицкий межрайонный суд.