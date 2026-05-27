78-летняя тулячка отдала курьеру 786 тысяч рублей после звонка о «спасении» денег

За минувшие сутки жертвами мошенников стали четыре жителя региона в возрасте от 19 до 78 лет. Общая сумма ущерба превысила 958 тысяч рублей.

Больше всех потеряла 78-летняя жительница Центрального округа Тулы. Несколько дней неизвестные обрабатывали ее по телефону и в мессенджерах, оказывая психологическое давление. Они убедили ее, что ее сбережения пытаются украсть, и для их «спасения» нужно передать деньги «доверенным лицам». Женщина направилась в Москву, встретилась с курьером и отдала ему 786 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.