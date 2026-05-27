Тульскую компанию уличили в продаже семян без регистрации в Госреестре.

В мае 2026 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело дистанционное контрольное мероприятие в отношении ООО «Адозерус», зарегистрированного в Тульской области.

В ходе мониторинга интернет-сайта компании специалисты установили, что организация предлагает покупателям семена сельскохозяйственных культур, сорта которых отсутствуют в Государственном реестре допущенных к использованию растений. В частности, в продаже находились по одному сорту семян томатов и огурцов, не прошедших официальную регистрацию.

Такая деятельность противоречит требованиям Федерального закона «О семеноводстве», который запрещает реализацию семян сортов, не внесённых в Государственный реестр.

По результатам проверки в отношении ООО «Адозерус» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Материалы о выявленных фактах переданы в Тульскую природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.