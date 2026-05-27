Тульские велогонщики завоевали 9 медалей в заключительный день «Гран-при Тулы» Фото: Алексей ФОКИН.

На велотреке завершились международные соревнования «Гран-при Тулы». В последний день спортсмены состязались в кейрине и мэдисоне.

В мэдисоне у мужчин серебро завоевали Дмитрий Гербут и Максим Пурыгин (совместно с Омской областью), бронза у Мирослава Суятина и Антона Быкова. У женщин победили Александра Юрченко и Алена Мишина, серебро у Анастасии Деменковой и Полины Машковой. Среди юниоров первыми стали Роман Янчук и Тимур Степанов. У юниорок серебро у Александры Богнат и Дарьи Болясовой.

В кейрине у мужчин серебро у Богдана Меденца, бронза - у Максима Наумова. Среди юниоров победил Артём Зыбин. У юниорок серебро у Виктории Лучиной.