Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт27 мая 2026 8:52

Тульские велогонщики завоевали 9 медалей в заключительный день «Гран-при Тулы»

Спортсмены состязались в кейрине и мэдисоне
Игорь КОПЫТОВ
Тульские велогонщики завоевали 9 медалей в заключительный день «Гран-при Тулы»

Тульские велогонщики завоевали 9 медалей в заключительный день «Гран-при Тулы»

Фото: Алексей ФОКИН.

На велотреке завершились международные соревнования «Гран-при Тулы». В последний день спортсмены состязались в кейрине и мэдисоне.

В мэдисоне у мужчин серебро завоевали Дмитрий Гербут и Максим Пурыгин (совместно с Омской областью), бронза у Мирослава Суятина и Антона Быкова. У женщин победили Александра Юрченко и Алена Мишина, серебро у Анастасии Деменковой и Полины Машковой. Среди юниоров первыми стали Роман Янчук и Тимур Степанов. У юниорок серебро у Александры Богнат и Дарьи Болясовой.

В кейрине у мужчин серебро у Богдана Меденца, бронза - у Максима Наумова. Среди юниоров победил Артём Зыбин. У юниорок серебро у Виктории Лучиной.