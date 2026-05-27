Суд взыскал со страховой компании компенсацию в 150 тысяч рублей травмированному поездом подростку из Тульской области

Донской городской суд рассмотрел иск Тульской транспортной прокуратуры в интересах 17-летнего парня. 24 апреля прошлого года на перегоне «Сборная-Угольная-Бобрик-Донской» подросток, двигаясь вдоль железнодорожных путей в наушниках, был травмирован поездом. Суд установил, что вред здоровью причинен источником повышенной опасности - подвижным составом ОАО «РЖД», однако грубая неосторожность потерпевшего и отсутствие вины железной дороги стали основанием для снижения компенсации.

Гражданская ответственность ОАО «РЖД» застрахована в СПАО «Ингосстрах». Суд взыскал со страховой компании в пользу подростка 150 тысяч рублей компенсации морального вреда (при заявленных прокурором 500 тысячах). Решение вступило в законную силу.