В Туле будут судить обманувшего 11 человек на 15 млн рублей строителя

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении 64-летнего жителя региона, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и со значительным ущербом. С 1 марта 2018 года по 17 февраля 2025 года он, будучи фактическим руководителем ООО «Строй Компас» и гендиректором еще трех строительных компаний, убеждал жителей Тульской и Московской областей заключить договоры на строительство индивидуальных жилых домов и оплатить работы. Получив деньги, он лишь частично выполнял обязательства, а остальными средствами распоряжался по своему усмотрению.

Жертвами афериста стали 11 человек, общий ущерб превысил 15 миллионов рублей. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 23 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы.