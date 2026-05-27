Трамваи четырех маршрутов в Туле изменят схему движения с 28 мая по 2 июня. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы предупреждает о временных изменениях в работе трамвайного транспорта.

В период с 28 мая по 2 июня трамваи маршрутов №1, 3, 9 и 12 будут следовать по скорректированной схеме. Это связано с проведением работ по текущему содержанию путей на участке от улицы Оборонной до улицы Фридриха Энгельса по улице Советской.

Для обеспечения безопасности дорожного движения электротранспорт временно пустят через Демидовскую плотину.