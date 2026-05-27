В Тульской области за прошедшие сутки ликвидировали три пожара. Фото: материалы пресс-служб.

За прошедшие сутки 26 мая в Тульской области не допущено чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Сотрудники МЧС России потушили три техногенных пожара.

На улице Кобзева в поселке Октябрьский городского округа Тула огнеборцы ликвидировали возгорание в грузовом автомобиле. В тушении участвовали пять человек и одна единица спецтехники. Пострадавших нет.

В деревне Мыза городского округа Тула спасатели справились с пожаром в частном жилом доме на площади 80 квадратных метров. К работе привлекались 15 человек и пять единиц техники. Пострадавших нет.

На улице Цветочной в деревне Ясенки Щекинского района был потушен пожар в бане на площади 60 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали семь спасателей и три единицы техники. Пострадавших нет.

Также сотрудники МЧС России выезжали на ликвидацию последствий четырех дорожно-транспортных происшествий: два случая в городском округе Донской, по одному — в Щекинском и Богородицком районах.