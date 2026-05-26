Произведения голландской живописи Золотого века покажут в Тульском музее изобразительных искусств.

Тульский музей изобразительных искусств готовит к открытию новую выставку под названием «Западноевропейское искусство из собрания Рязанского областного художественного музея». Экспозиция, которая начнет работу 29 мая, представит посетителям 22 произведения, созданные в XVII–XIX веках.

Основу выставки составили работы итальянских, французских и немецких мастеров. Особое место занимают полотна, связанные с голландской художественной традицией: это пейзажи неизвестных авторов, атрибутируемые кругу Якоба ван Рейсдаля, Хендрика ван Миндерхаута и Яна Бота. В этих работах ярко проявляется характерная для Голландии XVII века специализация художников на определенных природных мотивах: сумрачные лесные массивы у ван Рейсдаля, колоритные восточные гавани у ван Миндерхаута, горные ландшафты с отдыхающими пастухами у Яна Бота.

Итальянская школа, занимавшая ведущие позиции в европейском искусстве на протяжении столетий, представлена преимущественно произведениями XIX века. Среди экспонатов — картина неизвестного мастера «Давид с головой Голиафа», являющаяся копией с оригинала эпохи барокко, созданного Доменико Фетти.

Выставка организована в рамках музейного обмена: в ответ Тульский музей изобразительных искусств демонстрирует в Рязани экспонаты из собственной коллекции западноевропейского искусства — живопись, фарфор и стекло.

Посетить экспозицию в Туле можно будет до 28 июля.

