НовостиСпорт26 мая 2026 14:22

Тульские спортсмены завоевали шесть медалей на всероссийском турнире по айкидо

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 15 регионов страны
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские спортсмены завоевали шесть медалей на всероссийском турнире по айкидо.

Фото: Алексей ФОКИН.

4 мая в Москве в рамках образовательного проекта «Весенняя школа» Федерации айкидо России прошел всероссийский турнир по универсальному айкидо. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 15 регионов страны.

Воспитанники тульских тренеров С.В. Абраменкова и А.А. Козлова показали высокие результаты в одиночном прикладном разряде.

В категории Лайт туляки завоевали пять наград: золото у Кирилла Хромова (мальчики 8–10 лет), Алисы Борисовой и Александра Зрожевского (мальчики и девочки 11–13 лет), серебро у Владиславы Шибзуховой (девочки 11–13 лет), бронза у Каролины Аистовой (девочки 11–13 лет).

В более жесткой категории Хард результаты также впечатляют, первое место заняла Каролина Аистова, второе — Алиса Борисова, третье — Кирилл Хромов.