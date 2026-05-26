Тульские спортсмены завоевали шесть медалей на всероссийском турнире по айкидо.

Фото: Алексей ФОКИН.
4 мая в Москве в рамках образовательного проекта «Весенняя школа» Федерации айкидо России прошел всероссийский турнир по универсальному айкидо. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 15 регионов страны.
Воспитанники тульских тренеров С.В. Абраменкова и А.А. Козлова показали высокие результаты в одиночном прикладном разряде.
В категории Лайт туляки завоевали пять наград: золото у Кирилла Хромова (мальчики 8–10 лет), Алисы Борисовой и Александра Зрожевского (мальчики и девочки 11–13 лет), серебро у Владиславы Шибзуховой (девочки 11–13 лет), бронза у Каролины Аистовой (девочки 11–13 лет).
В более жесткой категории Хард результаты также впечатляют, первое место заняла Каролина Аистова, второе — Алиса Борисова, третье — Кирилл Хромов.