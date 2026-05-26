В Кимовском районе предпринимателю вынесли предостережение за нарушения при содержании овец и коз. Фото: Алексей ФОКИН.

В мае 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели выездное обследование личного подворья индивидуального предпринимателя в Кимовском районе Тульской области. Хозяйство специализируется на содержании мелкого рогатого скота.

По итогам проверки установлено, что предприниматель не обеспечил выполнение ряда обязательных ветеринарных требований. В частности, по периметру хозяйства отсутствует ограждение, препятствующее проникновению диких животных. На входе в животноводческое помещение не установлен дезинфекционный коврик с пропитанным специальным раствором наполнителем. Кроме того, 33 головы мелкого рогатого скота не прошли обязательную идентификацию и не имеют уникальных буквенно-цифровых номеров.

Также выявлено, что на выгульной площадке у поилок и кормушек отсутствует твёрдое покрытие на глубину одного метра от фронта кормления. Предприниматель не предоставил уполномоченным специалистам информацию о маркированных животных, что нарушает порядок учёта в сфере ветеринарии.

По результатам обследования предпринимателю выдано предостережение о недопустимости дальнейших нарушений обязательных требований.