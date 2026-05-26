НовостиОбщество26 мая 2026 13:45

Уроженец Калужской области повторно сел пьяным за руль и попал в ДТП в Туле

Как итог - лишился автомобиля и прав
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ночью 16 марта мужчина в нетрезвом состоянии ехал по Туле от улицы Санаторной до Одоевского шоссе. Увидев в зеркале патруль ДПС, он попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в забор. Освидетельствование показало 0,676 мг/л алкоголя. В декабре 2024 года он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1 год 7 месяцев за отказ от медосвидетельствования.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, назначил штраф в размере 210 тысяч рублей и лишил прав на 2,5 года. Автомобиль Volkswagen Polo конфискован в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.