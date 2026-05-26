Туляк мешал полиции изымать вещдоки и заплатит штраф 2 тысячи рублей Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд привлёк к административной ответственности местного жителя. Мужчина отказывался добровольно выдавать сотрудникам правоохранительных органов предметы, подлежащие изъятию в рамках уголовного дела, и чинил препятствия при их принудительном изъятии, нарушая порядок проведения обыска.

Суд признал его виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и назначил штраф в размере 2 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.