НовостиПроисшествия26 мая 2026 12:08

Москвич обманом продал несуществующую одежду за 200 тысяч рублей жителю Дубенского района Тульской области

Уголовное дело направлено в Одоевский межрайонный суд
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Москвы, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба. В январе он разместил в интернете объявление о продаже мужской одежды известного бренда. В ходе переписки он убедил 52-летнего жителя Дубенского района перевести более 200 тысяч рублей на указанные реквизиты. После получения денег продавец перестал выходить на связь.

В ходе следствия обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб потерпевшему. Уголовное дело направлено в Одоевский межрайонный суд.