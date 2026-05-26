Москвич обманом продал несуществующую одежду за 200 тысяч рублей жителю Дубенского района Тульской области

Москвич обманул продал несуществующую одежду за 200 тысяч рублей жителю Дубенского района Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Москвы, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба. В январе он разместил в интернете объявление о продаже мужской одежды известного бренда. В ходе переписки он убедил 52-летнего жителя Дубенского района перевести более 200 тысяч рублей на указанные реквизиты. После получения денег продавец перестал выходить на связь.

В ходе следствия обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб потерпевшему. Уголовное дело направлено в Одоевский межрайонный суд.