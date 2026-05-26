Первый этап открытого чемпионата Тульской области по мотокроссу прошел в Белеве Тульской области

В Белеве состоялся первый этап открытого чемпионата Тульской области по мотокроссу. Участие принял 111 спортсменов из 32 городов восьми регионов России - Тульской, Московской, Рязанской, Орловской, Калужской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областей.

Соревнования прошли в лично-командном формате. Были представлены классы мотоциклов 65 куб. см, 85 куб. см, «женщины», OPEN-1, OPEN-2, «ветераны» трех возрастных групп, а также класс «Китай» - для мотоциклов китайского производства. Самому юному участнику - 9 лет, самому возрастному - 64 года.