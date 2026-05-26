В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

В ближайшие 1–3 часа с сохранением до конца суток 26 мая на территории региона ожидается усиление западного ветра порывами 12–17 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о правилах безопасности: на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач. Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и ПДД, увеличить дистанцию по отношению к другим автомобилям.