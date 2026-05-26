Тульские спортсмены завоевали 17 медалей на чемпионате и первенстве области по киокушин Фото: Алексей ФОКИН.

23 мая в ФОК «Венев» прошли чемпионат и первенство Тульской области по киокусинкай. В турнире участвовали более 250 спортсменов из Москвы, Московской, Тамбовской, Брянской, Липецкой, Орловской и Тульской областей.

Сборная Тульской области показала достойные результаты. Первые места заняли Анастасия Моисеева, Дарья Самордакова, Кирилл Морозов, Иван Рогачёв, Инга Щетинская, Ева Серикова и Клим Ребров. Серебро завоевали Артур Янбаев, Артем Анашкин, Дмитрий Лебедев, Роман Клеопов, Вероника Енина и Артур Дяк. Бронза у Лады Щетинской и Кирилла Рейса.