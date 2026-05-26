Попался полиции с заказанными через интернет наркотиками житель Кимовска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суд в Кимовске вынес приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на незаконное приобретение наркотиков в значительном размере. 10 января мужчина заказал через интернет наркотическое средство для личного употребления, перевел деньги и получил координаты закладки. Однако 11 января при попытке забрать наркотик он был задержан сотрудниками полиции.

В суде подсудимый признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 280 часам обязательных работ и штрафу в размере 18 тысяч рублей. До вступления приговора в силу он остается под подпиской о невыезде. Решение не вступило в законную силу.