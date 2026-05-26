Ранее судимый туляк нарушил подписку и отправился под стражу Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд заключил под стражу 41-летнего мужчину, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Первое дело было возбуждено после того, как у него нашли наркотическое вещество массой 0,24 г. Второе - после остановки пьяным за рулем (в 2024 году он уже был судим за аналогичное преступление).

Дела объединили в одно производство. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, но он скрылся и был объявлен в розыск. 21 мая его задержали полицейские. Суд отправил его под стражу на 30 суток. Постановление не вступило в законную силу.