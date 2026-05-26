Тульские велогонщики завоевали 11 медалей во второй день «Гран-при Тулы» Фото: Алексей ФОКИН.

На велотреке завершился второй день международных соревнований «Гран-при Тулы». Спортсмены состязались в индивидуальном спринте и гонке по очкам. Тульские гонщики завоевали 11 медалей.

В спринте у мужчин серебро взял Игорь Гирилович. Среди юниоров победил Артем Зыбин. У юниорок Виктория Лучина стала второй, Мария Ермолова — третьей. В гонке по очкам среди мужчин первое место у Мирослава Суятина (63 очка). У женщин победила Мария Аверина (35), серебро у Гульназ Хатунцевой (28), бронза у Александры Юрченко (23). Среди юниоров серебро у Тимура Степанова (36). Среди юниорок серебро у Полины Машковой (29).

Сегодня в заключительный день спортсмены борются в кейрине и мэдисоне.