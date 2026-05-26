На сельхозугодьях под Тулой выявили 17 нарушений миграционного законодательства

На сельскохозяйственных угодьях в районе деревни Барыково прошли оперативно-профилактические мероприятия с участием полиции, УФСБ и бойцов ОМОН и СОБР Росгвардии.
Проверены документы у 23 иностранных граждан. Выявлено 17 нарушений: 11 по статье «Незаконное осуществление трудовой деятельности» и 6 по статье «Нарушение режима пребывания (отсутствие документов или уклонение от выезда)».
Составлены административные материалы. Мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства продолжаются.