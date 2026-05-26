Жестокое нападение на семью расследуют в Суворовском районе Тульской области

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела об убийстве, покушении на убийство и разбое. В ночь с 24 на 25 мая двое подозреваемых пришли переночевать в дом к знакомым в поселок Ханино. У 35-летнего мужчины возник умысел на ограбление. Когда ему оказали сопротивление, он нанес деревянным бруском множественные удары по голове и телу 54-летней женщины, ее 46-летней сестре и двум 10-летним внучкам. После того как потерпевшие потеряли сознание, мужчина вместе с сожительницей похитили ювелирные украшения и скрылись.

Хозяйка дома скончалась на месте, женщина и дети были госпитализированы в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, одна из девочек скончалась в больнице. В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение. Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.