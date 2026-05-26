НовостиСпорт26 мая 2026 6:40

Дмитрий Гунько остается главным тренером тульского «Арсенала»

Клуб получит всю необходимую поддержку для стабильной работы
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Дмитрий Гунько продолжит работу с командой в новом сезоне. Руководство клуба отметило, что прошлый сезон для «Арсенала» выдался непростым и неудачным - предстоит серьезная работа над ошибками. Перед тренерским штабом поставлена задача войти в пятерку лучших команд лиги.

Среди приоритетов: найти баланс между обороной и атакой, усилить физическую подготовку и активнее привлекать тульских игроков к тренировкам с основой. Клуб получит всю необходимую поддержку для стабильной работы. «Арсенал» должен сохранить зрелищность, но при этом добавить результативности. Болельщики должны увидеть новую игру и результат.