В Туле приостановили работу кафе «Хот Дог Бульдог» из-за санитарных нарушений.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело санитарно-эпидемиологическое обследование кафе «Хот Дог Бульдог». Поводом для инспекции стала информация о случае заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей заведения.

В ходе проверки специалисты обнаружили ряд нарушений обязательных требований. В частности, на объекте не была организована поточность технологических процессов, а маркировка пищевой продукции проводилась с отступлениями от норм. Также выяснилось, что в кафе отсутствовал необходимый комплект помещений и оборудования для полноценного производства кулинарной продукции. Кроме того, для приготовления блюд использовались полуфабрикаты без маркировки, предусмотренной техническими регламентами.

По эпидемиологическим показаниям были отобраны пробы кулинарных изделий, продуктов питания и воды, а также взяты смывы с поверхностей окружающей среды для лабораторного анализа.

Из-за выявленных нарушений эксплуатация заведения общественного питания была приостановлена с 22 мая 2026 года до вынесения судебного решения. Материалы о временном запрете деятельности направлены на рассмотрение в Советский районный суд города Тулы.