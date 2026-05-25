Пенсионерка из Центрального округа Тулы перевела мошенникам 700 тысяч рублей.

За минувшие пятницу и выходные в полицию Тульской области поступило пять заявлений о мошенничествах. Пострадавшими стали жители региона в возрасте от 24 до 75 лет, а общий ущерб превысил 1 миллион 300 тысяч рублей.

Наиболее крупная сумма была похищена у 72-летней жительницы Центрального округа Тулы. Как выяснили полицейские, злоумышленники действовали не один день: через интернет и один из популярных мессенджеров они вышли на связь с пенсионеркой и ввели ее в заблуждение. Применяя методы психологического воздействия, аферисты убедили женщину, что ее банковским счетам угрожает опасность, и для сохранения сбережений необходимо срочно перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

Поверив преступникам, заявительница последовательно выполнила все их указания. В результате она лишилась 700 тысяч рублей. Лишь спустя время пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.

По факту произошедшего следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.