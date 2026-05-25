За выходные в Тульской области задержали 38 водителей в состоянии опьянения.

С 22 по 24 мая сотрудники ГИБДД в Тульской области выявили 38 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Среди нарушителей были как водители, находившиеся за рулем в нетрезвом виде впервые, так и те, кто нарушил закон повторно.

В частности, 17 человек попались именно за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 16 водителей отказались пройти медицинское освидетельствование.

Кроме того, в отношении пяти автолюбителей составлены материалы проверки по факту повторного нарушения. Им может быть предъявлено обвинение по статье 264.1 УК РФ.