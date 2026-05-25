НовостиОбщество25 мая 2026 13:57

Житель Новомосковска получил более двух лет колонии за хранение наркотиков

Мужчина приобрел через интернет запрещенное вещество для личного потребления и был задержан после обыска
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Новомосковска получил более двух лет колонии за хранение наркотиков.

Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд Тульской области вынес приговор 33-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

Согласно материалам дела, 9 марта 2026 года подсудимый, используя мобильный телефон и доступ в интернет, приобрёл вещество, содержащее наркотическое средство — производное N-метилэфедрона массой 1,12 грамма. Изъятый препарат мужчина хранил по месту своего проживания исключительно для личного употребления.

Противоправная деятельность наркопотребителя была пресечена сотрудниками правоохранительных органов: в ходе обыска в его жилище наркотик был обнаружен и изъят из оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В отношении осужденного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.