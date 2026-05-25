27 мая в Пролетарском округе Тулы ограничат движение из-за Курбан-байрама Фото: Алексей ФОКИН.

27 мая в связи с проведением массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Курбан-байрама, в Пролетарском округе вводятся временные ограничения. С 00:00 до 08:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на участках улиц Металлургов и Кутузова (от Чаплыгина до Академика Бардина). С 04:00 до 08:00 ограничат движение всех транспортных средств, кроме городского общественного транспорта, на участках улиц Чаплыгина и Академика Бардина (от Кутузова до Металлургов).

В период ограничений выпуск автобусов на маршруты № 5Л, 7, 24, 28, 102 и 138 будет осуществляться в полном объеме. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.