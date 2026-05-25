В Суворовском районе задержали подозреваемых в убийстве женщины и покушении на детей.

В поселке Ханино Суворовского района Тульской области произошло тяжкое преступление: в одном из жилых домов было обнаружено тело 54-летней женщины с признаками насильственной смерти. Две девочки — 8 и 11 лет — и их родственница экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии с различными телесными повреждениями.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Суворовский» в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемых: 35-летнего мужчину из Липецкой области и 41-летнюю женщину. Задержание проведено по горячим следам на территории региона.

В настоящее время задержанные доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий. Параллельно на месте происшествия продолжают работу криминалисты, собирающие доказательства и фиксирующие обстоятельства трагедии.

Полицейские осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела и выясняют все мотивы и детали совершенного преступления. Расследование находится на контроле руководства следственного управления.