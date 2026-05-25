Тульские велогонщики завоевали более 20 медалей на «Гран-при Тулы»

На тульском велотреке стартовали 54-е международные соревнования «Гран-при Тулы». В первый день воспитанники тульской спортшколы «Велосипедный спорт» завоевали 6 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.

В командном спринте второе место заняли Богдан Меденец, Дмитрий Нестеров и Максим Наумов (мужчины); Артём Зыбин, Артём Самойлов и Владислав Казаков (юниоры); Екатерина Евланова с московскими спортсменками Алиной Лысенко и Елизаветой Богомоловой (женщины); Алина Винокурова, Диана Гвоздева и Ева Линцовая (юниорки). Третье место — у Виктории Лучиной, Ольги Дроздовой и Марии Ермоловой (юниорки).

В скретче первые места заняли Мирослав Суятин, Александра Юрченко, Матвей Воронин, Анастасия Деменкова. Вторые — Мария Аверина и Полина Машкова. Бронза — у Гульназ Хатунцевой и Романа Янчука.

В гонке с выбыванием победили Гульназ Хатунцева и Полина Машкова, серебро у Марии Авериной, бронза — у Дмитрия Гербута, Алены Мишиной, Тимура Степанова и Александры Богнат.

Соревнования продолжаются.