Тульские ветераны СВО завоевали серебро и бронзу на «Кубке защитников Отечества» в Калуге

В Калуге прошел «Кубок защитников Отечества Калужской области» — соревнования для участников специальной военной операции. Более 200 бойцов из 8 регионов состязались в 9 дисциплинах: пулевая стрельба, волейбол сидя, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, метание ножа, шахматы, настольный теннис и шоудаун.

Тульскую область представляли спортсмены Центра адаптивных видов спорта. Команда по волейболу сидя заняла второе место. Андрей Борисов стал бронзовым призером в спортивном метании ножа.