Суд в Туле взыскал 26 миллионов рублей с организаторов незаконной банковской деятельности. Фото: Алексей ФОКИН.

Центральный районный суд Тулы удовлетворил иск прокуратуры Тульской области о взыскании в доход государства более 26 миллионов рублей, полученных двумя местными жителями в результате незаконной банковской деятельности.

Ранее, в 2025 году, тот же суд вынес приговор, вступивший в законную силу, по которому ответчики были признаны виновными по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в период с 2019 по 2022 год осужденные осуществляли незаконные банковские операции: занимались обналичиванием денежных средств и их транзитом через подконтрольные счета. В результате этой преступной схемы был получен доход, превышающий 26 миллионов рублей.

Для возврата незаконно нажитых средств прокуратура области подала гражданский иск. Суд поддержал позицию надзорного ведомства и постановил взыскать с ответчиков указанную сумму в солидарном порядке.

В качестве обеспечительных мер на банковские счета и имущество фигурантов дела ранее был наложен арест, что гарантирует исполнение судебного решения.