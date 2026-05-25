Подросток без прав попал в ДТП на мотоцикле в Кимовске.

23 мая в 10:55 в Кимовске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

Около дома №8 по улице Пионерской 16-летний подросток, не имеющий права управления транспортными средствами, ехал на мотоцикле SYCMCC 300cc. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Nissan, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В результате аварии несовершеннолетний водитель мототехники получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. В момент ДТП подросток находился без специальной мотоэкипировк.