НовостиОбщество25 мая 2026 9:32

Арестовали за сбыт наркотиков через закладки жительницу Узловой Тульской области

Пока проводится следствие
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконном сбыте наркотического средства в крупном размере. По версии следствия, 17–18 мая женщина через мессенджер приобрела оптовую партию производного N-метилэфедрона, расфасованного не менее чем в 10 пробирок, после чего разместила их в тайниках-закладках на территории Узловой. Наркотик не был получен приобретателем, поскольку вечером 18 мая сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли его в ходе обследования участка местности. Саму закладчицу задержали 20 мая, в тот же день возбудили уголовное дело.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемую под стражу до 20 июля. Постановление не вступило в законную силу.