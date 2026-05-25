НовостиОбщество25 мая 2026 9:10

На 90 суток приостановили работу предприятия за загрязнение воздуха в Новомосковске Тульской области

Внеплановую проверку проводил минсельхоз
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд приостановил деятельность ООО «Компаунд» на 90 суток. Предприятие эксплуатировало объект негативного воздействия на окружающую среду - площадку участка производства камнеугольного масла (III категория) - без специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. Также были нарушены правила эксплуатации очистного оборудования.

Внеплановая проверка проводилась министерством сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области в апреле - мае. Суд признал общество виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности. Постановление подлежит немедленному исполнению, но не вступило в законную силу.