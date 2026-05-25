НовостиПроисшествия25 мая 2026 8:48

Жителя Кимовска оштрафовали за публичную демонстрацию экстремистской символики в виде татуировок

Сумма штрафа составила 1500 рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Жителя Кимовска оштрафовали за публичную демонстрацию экстремистской символики в виде татуировок.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Кимовске Тульской области к административной ответственности привлечен местный житель 1987 года рождения за публичное демонстрирование экстремистской символики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина, находясь в общественном месте, открыто показывал неограниченному кругу лиц татуировки на обоих плечах в виде так называемых «воровских звезд». Эти изображения признаны официальной атрибутикой международного общественного движения, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 17 августа 2020 года.

Сотрудники полиции составили в отношении правонарушителя протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Материалы дела были переданы на рассмотрение в суд.

По итогам судебного разбирательства мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей.