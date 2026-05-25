Суд отказал оспаривавшему решение военкомата призывнику в Донском Тульской области

Донской городской суд рассмотрел административный иск молодого человека, который требовал признать незаконными решения призывной комиссии города Донской и областной призывной комиссии о его призыве на военную службу. Призывная комиссия 27 ноября 2025 года установила ему категорию годности и приняла решение о призыве. Мужчина обжаловал это решение в вышестоящую комиссию, но после дополнительного медицинского обследования категория годности не изменилась, и 8 апреля 2026 года областная комиссия оставила решение без изменения.

Истец настаивал, что его заболевания являются основанием для освобождения от службы, однако суд не нашел оснований для удовлетворения требований. Стороны просили рассмотреть дело в их отсутствие. Решение суда не вступило в законную силу.