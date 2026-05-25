В Туле прошел хоровой фестиваль ко Дню славянской письменности и культуры

На Соборной площади Тульского кремля состоялся хоровой фестиваль, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие посвятили памяти создателей славянской азбуки — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Главными темами стали духовное единство, сохранение культурного наследия и преемственность традиций.

В фестивале выступили 500 участников из 15 хоровых коллективов Тулы, Новомосковска, Щекино, Кимовска, Суворова, Узловой и других муниципалитетов. Прозвучали произведения русских и советских композиторов, народные песни и современные патриотические композиции. Также выступили представители Тульского отделения Союза писателей России.

Завершился праздник исполнением сводным хором песен «Тульская оборонная», «Пусть всегда будет солнце» и гимна России.

В филиалах Тульского музейного объединения прошли тематические программы: в музее Белобородова - о традиционном костюме Тульской губернии, в музее «Спасское» - интерактивное занятие «Кирилл и Мефодий», в музее Крылова - мастер-класс «Монограмма». В музеях Руднева и Демидовых гости знакомились с историей славянской азбуки и каллиграфией. В Музее декоративно-прикладного искусства продолжает работу выставка «Хранители Русской культуры».