Выставка «Из недр земли» откроется в Доме-музее Вересаева в Туле.

В Доме-музее В.В. Вересаева готовится к открытию новая экспозиция — выставка «Из недр земли», приуроченная к 191-летию со дня рождения Викентия Игнатьевича Смидовича.

Тульский врач, общественный деятель и отец известного писателя увлекался минералогией и собрал собственную коллекцию камней. К сожалению, оригинальное собрание до наших дней не сохранилось, но его дух возрождается благодаря экспонатам из фондов Тульского областного краеведческого музея и Тульского музея изобразительных искусств.

В экспозиции представлены уникальные минералы и ископаемые первой половины XX века: аметист, кварц, мрамор, нефрит, обсидиан и другие образцы. Дополняют выставку декоративные предметы из камня — рюмки, браслеты, шкатулки, вазы, а также живописные крымские пейзажи советских художников: В.П. Батурина, Б.И. Вагина, Л.Н. Корчемкина, Е.Д. Симкина.

Особую ценность придаёт экспозиции небольшая коллекция личных вещей В.И. Смидовича из фонда Дома-музея Вересаева.

Открытие выставки состоится 26 мая в 15:00. Экспозиция будет работать до 19 июня.

