В Куркино прокуратура добилась расторжения незаконных договоров субаренды муниципального помещения. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Куркинского района провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной собственности.

Выяснилось, что администрация муниципального образования Самарское заключила с коммерческой организацией договор аренды нежилого помещения в поселке Самарский. Объект предназначался для размещения общежития.

Однако арендатор, нарушая требования федерального законодательства, без согласования с органом местного самоуправления заключил договоры субаренды и незаконно передал помещение в пользование третьим лицам.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес руководителя коммерческой организации.

По результатам прокурорского реагирования незаконные договоры субаренды были расторгнуты, а использование муниципального имущества приведено в соответствие с законом.