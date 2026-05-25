НовостиОбщество25 мая 2026 7:21

В Куркино прокуратура добилась расторжения незаконных договоров субаренды муниципального помещения

Коммерческая организация передала в пользование третьим лицам нежилое помещение в поселке Самарский без согласия администрации
Михаил КОРЕНЮГИН
В Куркино прокуратура добилась расторжения незаконных договоров субаренды муниципального помещения.

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Куркинского района провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной собственности.

Выяснилось, что администрация муниципального образования Самарское заключила с коммерческой организацией договор аренды нежилого помещения в поселке Самарский. Объект предназначался для размещения общежития.

Однако арендатор, нарушая требования федерального законодательства, без согласования с органом местного самоуправления заключил договоры субаренды и незаконно передал помещение в пользование третьим лицам.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес руководителя коммерческой организации.

По результатам прокурорского реагирования незаконные договоры субаренды были расторгнуты, а использование муниципального имущества приведено в соответствие с законом.