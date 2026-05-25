В Туле открылись 54-й «Большой приз Тулы» и Аллея Олимпийцев Фото: Алексей ФОКИН.

На тульском велотреке, которому в этом году исполнилось 130 лет, стартовали 54-е международные соревнования «Большой приз Тулы». Турнир традиционно открывает престижную российскую серию Гран-при.

На старт вышли более 150 сильнейших велогонщиков из 12 субъектов РФ, а также спортсмены из Армении, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Тульскую область представляют около 60 гонщиков, включая лидеров профессиональной команды «Марафон-Тула».

В программе турнира - скретч, омниум, гонка с выбыванием, гонка по очкам, командный и индивидуальный спринт, кейрин и мэдисон.

В рамках открытия состоялась закладка Аллеи Олимпийцев. Она призвана увековечить память выдающихся ветеранов тульского спорта и стать ориентиром для молодых гонщиков.