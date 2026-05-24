Мужчина зарезал знакомого в квартире на улице Монтажной в Алексине Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. 21 мая в квартире на улице Монтажной между двумя мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый нанес оппоненту удар ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, допросили свидетелей. Мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую. Расследование продолжается