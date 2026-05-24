Обновленный стадион «Юность» открыли в Киреевске Тульской области

В Киреевске прошла церемония открытия стадиона «Юность», обновлённого по программе «Наш район».

Стадион в Киреевске стал одним из первых объектов, включенных в план ремонта. В прошлом году по программе капитально отремонтировали шесть стадионов - в Туле, Новомосковске, Кимовске, Киреевске, Суворове и Ясногорске, а также провели их дооснащение. В этом году отремонтируют еще пять стадионов.

На «Юности» отремонтированы футбольное поле и беговые дорожки, установлены площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, детская игровая площадка, зона воркаута, хоккейный корт, ограждение, освещение, трибуны, модульное помещение для переодевания хоккеистов, видеонаблюдение, отремонтированы входная арка и парковка.

Стадион будет использовать Киреевская ДЮСШ, местные центры образования, любительские команды и все любители спорта. На открытии состоялся товарищеский матч по футболу между сборными правительства Тульской области и Киреевского района.