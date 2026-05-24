В Туле наградили чемпионов юниор-лиги КВН

В Арт-резиденции ДКЖ прошел финал тульской юниор-лиги КВН «Первые». За чемпионские медали и пуевку на XV Международный фестиваль детских команд КВН боролись 10 команд из Тулы и области. Соревнования проходили в двух конкурсах — «Приветствие» и «Музыкальная сказка».

Лучшими актрисами сезона признаны Марьяна Маслова (команда «Кнедлики») и Алиса Гришина («Суворовские конфетки»). Лучшими актерами стали Андрей Семенов («Переходный возраст») и Роман Смирнов («Языковой барьер»). Приз за лучшую шутку получила команда «Прекрасное далеко».

Чемпионами игры стали команды «Суворовские конфетки», «Эти» и «Вишенка на торте». Все финалисты приглашены на XV Международный фестиваль КВН «Первые».