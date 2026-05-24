15-летний подросток утонул в Веневском районе Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

23 мая в ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о происшествии на воде. Вблизи населенного пункта Большое Чернево местные жители обнаружили на поверхности пруда тело 15-летнего мальчика. Спасатели извлекли подростка из воды без признаков жизни.

По данным следствия, ребенок упал в водоем накануне, 22 мая. Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Прокуратура Веневского района также взяла ситуацию на контроль. По факту гибели несовершеннолетнего будет проведен комплекс проверочных мероприятий.