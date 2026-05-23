Тульские бадминтонисты отобрались на летнюю Спартакиаду учащихся России Фото: Алексей ФОКИН.

В УСК «Новое поколение» завершился отбор сильнейших спортсменов ЦФО 2010–2012 годов рождения по бадминтону на XIII летнюю Спартакиаду учащихся России. Участвовало около 60 представителей Москвы, Калуги, Тулы, Орла, Рязани, Воронежа, Смоленска, Ярославля.

Тульские спортсмены показали высокие результаты. Данила Никитин занял третье место в одиночном разряде, Валерия Морозова - также третье. В парном разряде Данила Никитин и Елисей Соболев стали третьими. В миксте Данил Никитин и Валерия Морозова завоевали серебро. Команда Тульской области заняла третье место в командном зачете.

Таким образом, тульские спортсмены получили право защищать регион на XIII летней Спартакиаде учащихся России в Раменском.