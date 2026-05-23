В Плеханово под Тулой под застройку отдадут более 20 гектаров земли

Администрация города подготовила проект постановления о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в поселке Плеханово. Площадь участка — 20,66 гектара.

На этой территории планируется малоэтажная и среднеэтажная застройка. Предельная высота зданий составит 20 метров. Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) не превысит 115 тысяч квадратных метров.

В рамках комплексного развития территории также предусмотрено строительство медицинского учреждения, детского сада, школы и спортивных площадок.

Возведение нового жилого комплекса рассчитано на 10 лет.

Кстати, сейчас в Плеханово уже ведется строительство десятиэтажного жилого дома на 116 однокомнатных квартир для детей-сирот. Объект планируется ввести в эксплуатацию осенью 2026 года.