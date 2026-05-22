Музей-усадьба «Ясная Поляна» переходит на летний режим работы с продленным временем посещения.

В связи с увеличением туристического потока музей-усадьба «Ясная Поляна» меняет график работы. С 22 мая по 30 сентября 2026 года гости смогут дольше наслаждаться атмосферой знаменитого имения.

В будние дни (со вторника по пятницу) вход на территорию открыт с 9:00 до 19:00, при этом покинуть усадьбу нужно не позднее 20:00.

По выходным (суббота и воскресенье) время посещения увеличивается еще на час: войти можно будет с 9:00 до 20:00, а выход с территории разрешён до 21:00.

Такое изменение расписания позволит гостям более комфортно планировать свои визиты и дольше гулять по живописным местам, вдохновлявшим Льва Толстого.